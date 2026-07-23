Malagò tra poco in conferenza con Maldini e Leonardo LIVE

Da ilnapolista.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente della Federcalcio terrà una conferenza stampa con il direttore tecnico della Nazionale e un dirigente di rilievo. La riunione si è svolta questa mattina in Lega Serie A, e tra i temi principali ci sono stati gli sviluppi sul nuovo commissario tecnico della Nazionale. La conferenza sarà trasmessa in diretta e durerà circa un’ora. Non sono stati diffusi dettagli sui contenuti specifici che verranno trattati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò in conferenza stampa con Paolo Maldini direttore tecnico dell’Italia e Leonardo. Parleranno della loro mattinata in Lega Serie A e probabilmente anche del nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

malag242 tra poco in conferenza con maldini e leonardo live
© Ilnapolista.it - Malagò tra poco in conferenza con Maldini e Leonardo (LIVE)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La prima uscita ufficiale di Malagò, Maldini e Leonardo: segui IN DIRETTA la conferenzaI nuovi vertici della Figc, tra cui Malagò, Maldini e Leonardo, hanno tenuto la loro prima conferenza stampa ufficiale.

Malagò: condivisione totale con Maldini e Leonardo, nuovo ct in arrivo tra pochi giorni.Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio sarà annunciato entro pochi giorni.

Temi più discussi: Malagò, Maldini e Leonardo presentano il piano Nazionale ai club di serie A ma manca il ct. Guardiola si complica; Il dribbling di Malagò tra Guardiola e Pirlo: Il ct? Servirà tempo; Malagò: 'Importante aprire un dialogo con Guardiola e tenerlo vivo'; Malagò conferma contatti con Guardiola, per lui si può fare eccezione al budget.

malagò tra poco inMalagò ammette trattativa con Guardiola Ma non è detto vada in portoROMA (ITALPRESS) – Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Sul breve-medio periodo dire che c’è da stringere la cinghia è dire poco. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il ... msn.com

malagò tra poco inMalagò in pressing su Buffon: contatti aperti per rientrare in Figc con Maldini e LeonardoEsiste un metodo di lavoro e poi c’è l’idea collegata alla visione olimpica. Scegliere il top, se possibile. Affidarsi ai campioni come se fossero Velasco, Brignone o Pellegrini in altre discipline sp ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web