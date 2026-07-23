Il presidente della Federcalcio terrà una conferenza stampa con il direttore tecnico della Nazionale e un dirigente di rilievo. La riunione si è svolta questa mattina in Lega Serie A, e tra i temi principali ci sono stati gli sviluppi sul nuovo commissario tecnico della Nazionale. La conferenza sarà trasmessa in diretta e durerà circa un’ora. Non sono stati diffusi dettagli sui contenuti specifici che verranno trattati.

Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò in conferenza stampa con Paolo Maldini direttore tecnico dell’Italia e Leonardo. Parleranno della loro mattinata in Lega Serie A e probabilmente anche del nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò tra poco in conferenza con Maldini e Leonardo (LIVE)

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