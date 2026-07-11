Italia Malagò riparte da Maldini e Leonardo | Ora condividiamo insieme la scelta del nuovo ct

Il presidente della FIGC ha annunciato che Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ora si attende la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale.

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, commenta la scelta di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Un tassello è andato al suo posto, ora manca quello più importante: il nome del nuovo commissario tecnico dell’Italia. Dopo la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia, il presidente federale Giovanni Malagò può iniziare la seconda fase del progetto: scegliere l’allenatore che dovrà guidare la Nazionale verso i prossimi grandi appuntamenti, dagli Europei al Mondiale 2030. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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