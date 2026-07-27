Italia maxi rissa al lido | si colpiscono con le sdraio Follia

Da thesocialpost.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una domenica di sole sul lago di Como si è trasformata in una rissa al lido di Mandello del Lario, dove due gruppi di giovani si sono affrontati con pugni, calci e sdraio usate come armi. L’episodio si è verificato in pochi istanti, creando confusione e scompiglio tra i presenti. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto lo scontro. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e identificare i partecipanti.

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Una domenica di sole sul lago di Como si è trasformata in pochi istanti in una scena di violenza al lido di Mandello del Lario, dove due gruppi di giovani italiani si sono affrontati a colpi di pugni, calci e persino sdraio utilizzate come oggetti da lancio. La rissa, durata circa trenta secondi, ha scatenato il panico tra i presenti, compresi alcuni bambini e turisti che si trovavano nella struttura per trascorrere una giornata di relax. A intervenire sono stati gli addetti alla sicurezza, riusciti a fermare lo scontro e a riportare la situazione alla calma. Scontro tra giovani italiani e paura tra i turisti sul lago di Como. A provocare il litigio sarebbe stato un episodio ancora da chiarire, forse una parola di troppo, un apprezzamento non gradito o un gesto interpretato come uno sgarbo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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