Nella notte tra sabato e domenica, due gruppi di giovani si sono affrontati nel parcheggio vicino al lungomare di Lido di Camaiore, dove si è scatenata una rissa. Sono stati usati coltelli e vetri rotti, con tre persone ferite. La polizia ha denunciato sette giovani coinvolti e ha sequestrato alcuni oggetti contundenti trovati sul posto. La scena si è svolta nella zona delle Dune, tra schiamazzi e caos.

LIDO DI CAMAIORE – Rissa nella movida a Lido di Camaiore nella notte tra sabato e domenica, quando due gruppi di giovani si sono affrontati nella zona delle Dune trasformando un parcheggio vicino al lungomare in un campo di scontro. Il bilancio è di tre ragazzi feriti e sette denunciati. Tutto è accaduto intorno alle 5 del mattino, quando la notte di movida versiliese stava volgendo al termine. Per motivi ancora da chiarire, i due gruppi – composti da giovani italiani maggiorenni – sono entrati in contatto e la situazione è rapidamente degenerata. Nel giro di pochi minuti si è passati dagli spintoni all’uso di bottiglie di vetro rotte, coltelli e oggetti raccolti da terra, con momenti di forte tensione che hanno spaventato residenti e passanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lido di Camaiore, maxi rissa nella notte: coltelli e vetri, tre feriti e sette denunciati

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