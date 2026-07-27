Mandello rissa a colpi di sdraio al lido sul lago | domenica fuori controllo per due gruppi di bagnanti
Due gruppi di bagnanti si sono affrontati domenica al lido di Mandello del Lario, scatenando una rissa di trenta secondi. Le immagini mostrano sdraio lanciate, persone che si strattonano, pugni e corpo a corpo. La scena ha causato il panico tra gli altri presenti. Non ci sono informazioni su eventuali feriti o interventi delle forze dell'ordine.
Mandello del Lario (Lecco), 27 luglio 2027 – Sdraio che volano, braccia strette attorno al collo, pugni, botte corpo a corpo. Attorno, il panico. Trenta secondi di violenza e di follia cieca che domenica hanno trasformato il lido di Mandello del Lario sul lago di Como in un ring di wrestling. Calci, pugni e sdraio come arma. Ad affrontarsi e darsele di santa ragione non sono stati i soliti maranza arrivati da Milano e hinterland, né ragazzini stranieri, ma giovani italiani divisi in due gruppi. Forse una parola di troppo, magari un apprezzamento non gradito, o forse un semplice sgarbo nemmeno voluto ed è scoppiato il parapiglia, sotto lo sguardo terrorizzato di altri turisti, compresi bambini, che erano lì solo per godersi una giornata di sole e bagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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