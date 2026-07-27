Due gruppi di bagnanti si sono affrontati domenica al lido di Mandello del Lario, scatenando una rissa di trenta secondi. Le immagini mostrano sdraio lanciate, persone che si strattonano, pugni e corpo a corpo. La scena ha causato il panico tra gli altri presenti. Non ci sono informazioni su eventuali feriti o interventi delle forze dell'ordine.

Mandello del Lario (Lecco), 27 luglio 2027 – Sdraio che volano, braccia strette attorno al collo, pugni, botte corpo a corpo. Attorno, il panico. Trenta secondi di violenza e di follia cieca che domenica hanno trasformato il lido di Mandello del Lario sul lago di Como in un ring di wrestling. Calci, pugni e sdraio come arma. Ad affrontarsi e darsele di santa ragione non sono stati i soliti maranza arrivati da Milano e hinterland, né ragazzini stranieri, ma giovani italiani divisi in due gruppi. Forse una parola di troppo, magari un apprezzamento non gradito, o forse un semplice sgarbo nemmeno voluto ed è scoppiato il parapiglia, sotto lo sguardo terrorizzato di altri turisti, compresi bambini, che erano lì solo per godersi una giornata di sole e bagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mandello, rissa a colpi di sdraio al lido sul lago: domenica fuori controllo per due gruppi di bagnanti

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