Un parco giochi gonfiabili a Roccaraso, in provincia dell’Aquila, è stato teatro di un incidente che ha coinvolto tre bambini. La struttura è stata sollevata dal vento e ha fatto precipitare i bambini mentre erano all’interno. Sono stati chiamati i soccorritori, che hanno portato i bambini in ospedale. La procura ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità sulla sicurezza del parco.

Un parco giochi gonfiabili di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, è finito al centro di un’indagine dopo un grave incidente che ha coinvolto tre bambini. Una violenta raffica di vento avrebbe sollevato la struttura mentre i piccoli si trovavano all’interno, provocando una caduta da circa tre metri di altezza. La Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità legate all’installazione del gonfiabile e alle condizioni di sicurezza dell’area. A coordinare gli accertamenti è il pubblico ministero Edoardo Mariotti. La bambina di 10 anni ricoverata in prognosi riservata. Le conseguenze più serie hanno riguardato una bambina di 10 anni, trasferita all’ospedale di Pescara con un trauma cranico e la frattura del femore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Italia, incidente al parco con i gonfiabili: la struttura sollevata dal vento fa precipitare i bambini. Aperta l’indagine

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