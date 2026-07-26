Una raffica di vento ha sollevato i gonfiabili al parco di Roccaraso, facendo cadere tre bambini napoletani. I piccoli sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La struttura è stata temporaneamente chiusa in via precauzionale. Le autorità hanno avviato verifiche sulla stabilità delle attrezzature. Non si segnalano altre conseguenze o danni.

Stavano giocano in un’area giochi attrezzata con i gonfiabili quando una violenta raffica di vento, nella mattinata di ieri, ha sollevato la struttura scaraventando i bimbi al suolo. Sono rimasti feriti in tre. Sono tutti napoletani, erano a Roccaraso in vacanza con i loro genitori. L’incidente davanti agli occhi sbalorditi delle mamme e dei papà che hanno visto i loro figlioletti volare e poi cadere a terra, tra urla di dolore e pianti di paura. Immediato l’intervento del 118, dei carabinieri e anche dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura e verificato che non ci fossero altre persone coinvolte. I sanitari dell’Emergenza hanno provveduto a dare le prime cure ai piccini: li hanno immobilizzati per evitare ulteriori problemi fisici per poi a trasferirli al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Roccaraso, paura al parco: il vento travolge i gonfiabili, tre bimbi napoletani feriti

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