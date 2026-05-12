Un bambino di sette anni è morto dopo che un castello gonfiabile è stato sollevato da una raffica di vento e trascinato via. L’incidente è avvenuto durante un evento all’aperto, e immediatamente sono state avviate le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Le autorità stanno verificando le condizioni di sicurezza e le eventuali responsabilità legate alla gestione del gonfiabile in quella giornata.

Si chiamava J ean Kylian Essombe il bambino di 7 anni che è morto dopo che un gonfiabile è stato improvvisamente sollevato da una violenta raffica di vento. Siamo a Hamme, nelle Fiandre e il bimbo si trovava al centro sportivo cittadino assieme alla sua squadra, la SK Wambeek-Ternat Under 8. Secondo la stampa locale, il 7enne stava seguendo il fratello minore che sabato 9 maggio stava partecipando a un evento. Poco dopo le 14, il castello gonfiabile sul quale stavano giocando diversi bambini è stato trascinato via dal vento. Nella caduta il piccolo ha riportato ferite gravissim e dopo l’impatto contro una recinzione. Trasportato d’urgenza all’ospedale universitario di Gand, è morto poche ore più tardi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Castello gonfiabile trascinato via dal vento, morto un bambino di 7 anni. Aperta un’indagine

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