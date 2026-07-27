Gianni Rivera ha annunciato di essere disponibile a ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La sua candidatura è arrivata in un momento di incertezza sulla scelta del nuovo allenatore. Rivera ha rotto il silenzio e ha dichiarato di aver già dato la sua disponibilità senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi. La proposta sta attirando attenzione tra gli addetti ai lavori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rivera rompe il silenzio e si candida per la panchina della Nazionale. Tra le incertezze che stanno accompagnando la scelta del nuovo commissario tecnico dell’Italia, spunta una candidatura del tutto inattesa. Dopo il tramonto dell’ipotesi Andrea Pirlo, Gianni Rivera ha dichiarato apertamente di essere disponibile a guidare la Nazionale azzurra, sostenendo di avere le competenze e uno staff adeguato per ricoprire il ruolo. Le critiche a Pirlo dopo il caso Fonbet. Intervistato da Repubblica, l’ex fuoriclasse del calcio italiano ha espresso un giudizio netto sulla candidatura di Andrea Pirlo, finita al centro delle polemiche per i suoi rapporti commerciali con Fonbet, società russa operante nel settore delle scommesse. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Italia, Gianni Rivera si propone come nuovo ct: «Ho già dato la mia disponibilità»

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