Caos Italia Gianni Rivera a sorpresa | Mi candido come ct

Gianni Rivera ha annunciato la sua candidatura come commissario tecnico della nazionale di calcio. La decisione arriva in un momento di crisi per il calcio italiano, con molte polemiche e discussioni aperte sulla gestione e il futuro della squadra. La proposta di Rivera ha suscitato reazioni contrastanti tra addetti ai lavori e tifosi, mentre le autorità sportive continuano a valutare le opzioni disponibili. La sua candidatura sarà ora valutata dalle istituzioni competenti.

L'Italia calcistica è in un uragano di polemiche, e la situazione non sembra destinata a risolversi in breve. Nel tam tam mediatico che sta caratterizzando la telenovela tra il candidato ct Andrea Pirlo e la Federazione, è intervenuto anche Gianni Rivera, leggenda azzurra, che a sorpresa ha dichiarato: "Pirlo non era l'uomo giusto, bisogna essere molto severi per quanto riguarda i suoi rapporti con la Russia: penso e spero che Maldini ne fosse a conoscenza. Io mi candido come ct, non scherzo. Ho le conoscenze e l'esperienza che servono, e uno staff giovane che farebbe la differenza. Ne parlai con Gravina, con Malagò non ho avuto ancora modo di confrontarmi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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