Nel giorno in cui ha annunciato ufficialmente che lascerà il Manchester City, si diffonde la notizia che l’allenatore ha espresso disponibilità a ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Fonti vicine a Guardiola riferiscono questa volontà, senza però confermare un accordo formale o dettagli sulle tempistiche. La decisione arriva a poche ore dalla comunicazione dell’addio al club inglese, aprendo uno scenario di possibile futuro nel calcio internazionale.

Nel giorno in cui ha ufficializzato il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep Guardiola guarda già oltre. Secondo quanto riportato da LaPresse da fonti vicine all’allenatore, lo spagnolo si è detto disponibile a discutere un suo possibile incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Un’ipotesi a cui l’ormai ex tecnico del City starebbe guardando con interesse. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le esperienze da calciatore con le maglie di Roma e Brescia. L’unico ostacolo alla trattativa in questo momento è rappresentato dalla Figc, in attesa di eleggere il nuovo presidente che si dovrà occupare dell’ingaggio del prossimo ct azzurro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fonti vicine a Guardiola rivelano che l’allenatore ha dato la disponibilità a diventare ct dell’Italia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La INSISTENCIA de GUARDIOLA para dar la enhorabuena a VALVERDE, héroe de la ida | CITY - MADRID

Sullo stesso argomento

Guardiola ct dell’Italia, secondo alcune fonti è “disponibile”Un sogno per la panchina dell’Italia: il nuovo ct potrebbe essere uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, Pep Guardiola.

Guardiola ct dell'Italia? Social divisi: "Cinema", "Non funzionerebbe"L'ipotesi Pep Guardiola sulla panchina dell'Italia stuzzica tutto il mondo e sui social in tanti hanno espresso il loro parere sullo scenario: dai...

Fonti vicine a Guardiola rivelano che l’allenatore ha dato la disponibilità a diventare ct dell’ItaliaDopo l'addio al Manchester City, Pep Guardiola sarebbe disposto a guidare la Nazionale italiana: lo rivela LaPresse ... ilfattoquotidiano.it

[@RyanTaylorSport] Mikel Arteta non era visibile in nessuna delle celebrazioni del titolo di Premier League dell'Arsenal presso il Sobha Realty Training Centre. Le fonti indicano che questo è avvenuto perché ha trascorso la notte a letto con le madri di tutti gli i reddit

Prima della partita fra Arsenal e West Ham, Pep Guardiola aveva chiuso la sua conferenza stampa mimando il simbolo degli Hammers (il martello, per l’appunto) e dicendo: Come on you, Irons. Alla fine, però, i Gunners avevano vinto con un gol di Trossard x.com

Manchester City, Maresca il candidato numero uno all'eredità di Guardiola sulla panchinaSecondo quanto riferito da David Ornstein, Pep Guardiola lascerà il Manchester City in estate, mettendo la parola fine a uno dei cicli tecnici più vincenti nella storia della Premier League. tuttomercatoweb.com