Dopo l'addio di Andrea Pirlo, la corsa alla panchina della nazionale italiana si riapre. Con il candidato favorito di Maldini e Leonardo fuori gioco, sono tornati in lizza alcuni allenatori di alto livello. La selezione si sta ridisegnando, e le preferenze sembrano spostarsi verso altri professionisti con esperienze significative. La situazione attuale rende incerto il nome che guiderà la squadra nelle prossime competizioni.

L'uscita di scena di Andrea Pirlo cambia gli scenari della corsa alla panchina azzurra. Senza il candidato forte di Maldini e Leonardo, ora si riapre completamente la questione, con alcuni grandi nomi che tornano prepotentemente nella rosa dei favoriti. Scopriamo allora come cambiano le quote allenatore Italia analizzando i principali siti di scommesse. Riecco Conte e Mancini. Il primo sponsorizzato dalla Lega calcio, con i club che sarebbero addirittura disposti a contribuire pur di rivederlo sulla panchina della Nazionale, il secondo che piace a Malagò, ma anche agli sponsor, che avevano già avuto modo di apprezzarlo nella sua prima esperienza da ct. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, con Pirlo fuori dai giochi ora è testa a testa per la panchina: ecco chi è favorito

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