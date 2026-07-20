Ct Italia è testa a testa per la panchina azzurra | le quote

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Figc ha dichiarato che entro pochi giorni sarà annunciato il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale, precisando che non ci sono solo Mancini e Pirlo tra i candidati.

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"Non ci sono solo Mancini e Pirlo, ancora qualche giorno e saprete tutto". Lo ha detto il presidente della Figc Giovanni Malagò a precisa domanda di Sky Sport sulla situazione del nuovo commissario tecnico della nazionale. Una scelta delicatissima, da prendere di concerto con il direttore tecnico azzurro Paolo Maldini e l'advisor Leonardo nel più breve tempo possibile. Scopriamo allora le quote del prossimo allenatore Italia analizzando i banchi dei principali siti di scommesse. La suggestione Guardiola, lanciata dalla Gazzetta già diverse settimane fa, ha modificato lo scenario sulle lavagne dei bookmaker. Il tecnico catalano, che ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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