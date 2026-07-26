Il futuro della panchina azzurra resta incerto, dopo che le speranze su Andrea Pirlo sono state scosse da una sponsorizzazione russa. Fino a pochi giorni fa considerato favorito, il suo nome ora è messo in discussione. La questione riguarda una collaborazione commerciale che potrebbe influire sulla sua candidatura. La decisione finale sulla scelta del nuovo commissario tecnico non è ancora stata annunciata. La ricerca del sostituto prosegue senza una conferma ufficiale.

Sembrava tutto deciso e invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Su Andrea Pirlo, fino a due giorni fa indiziato numero uno per le prendere le redini della nazionale, sono calate le ombre di una sponsorizzazione russa. Così Giovanni Malagò, dopo le pressioni arrivate dal mondo della politica, in queste ore sta riflettendo su un clamoroso dietrofront. In questo senso occhio anche alle posizioni di Maldini e Leonardo: nel caso in cui Pirlo, il profilo su cui hanno puntato con forza, venisse bocciato, potrebbero già decidere di fare un passo indietro., Dopo i "no grazie" di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti e la bufera su Pirlo, la ricerca del prossimo ct sarebbe punto e a capo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il caso Pirlo riapre la corsa alla panchina azzurra: chi può essere il prossimo ct

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