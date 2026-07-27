Iran perché Trump ha fermato gli attacchi | le tre ragioni dietro la svolta degli Stati Uniti

Da thesocialpost.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo quasi due settimane di raid continui contro obiettivi iraniani, gli Stati Uniti hanno sospeso le operazioni militari. La decisione è stata annunciata dopo che le forze armate hanno portato a termine una serie di attacchi mirati. La sospensione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali, ma si riferisce a un cambiamento improvviso nella strategia militare americana in quella regione.

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Dopo quasi due settimane di bombardamenti quotidiani contro obiettivi iraniani, Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi americani. Da oltre 48 ore gli Stati Uniti non conducono nuovi raid, una scelta che segna una fase diversa della crisi in Medio Oriente mentre resta paralizzato lo Stretto di Hormuz, con ripercussioni sul mercato energetico e sui prezzi di petrolio e carburanti. Dietro la decisione della Casa Bianca non ci sarebbe una sola motivazione, ma un insieme di valutazioni strategiche, militari e diplomatiche. Dall’esaurimento delle scorte di missili Patriot alla diminuzione dell’efficacia dei bombardamenti, fino alla volontà di lasciare spazio a una ripresa dei contatti con Teheran, diversi elementi sembrano aver spinto Washington verso una pausa nelle operazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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