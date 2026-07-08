Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro l'Iran nelle prime ore di mercoledì, colpendo oltre 80 obiettivi nel paese. L'azione è stata confermata dal Comando centrale statunitense. Si tratta di una delle operazioni militari più vaste contro l’Iran degli ultimi tempi. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui danni causati. Non sono state annunciate dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità iraniane.

Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran, nelle prime ore di mercoledì, colpendo oltre 80 obiettivi iraniani, secondo il Comando centrale statunitense. Il Stati Uniti hanno affermato che le operazioni sono state effettuate in risposta agli attacchi di Teheran contro tre navi nello Stretto di Hormuz. “Le forze statunitensi hanno colpito sistemi di difesa iraniani, reti di comando e controllo, radar costieri, capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica nello e nei pressi dello stretto”, ha dichiarato l’esercito USA in un comunicato diffuso su X. Il presidente americano Donald Trump avrebbe approvato il piano d’attacco contro l’Iran, e ne avrebbe ordinato l’esecuzione, mentre si trovava in Turchia per il vertice Nato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran (Trump li avrebbe approvati da Ankara)

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Gli STATI UNITI diffondono il video degli attacchi ALL'IRAN: missili e caccia in azione

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Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa. Ci saranno ritorsioni, ha f x.com

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