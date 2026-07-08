Nelle prime ore di mercoledì, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro l’Iran, colpendo più di ottanta obiettivi nel paese. La notizia arriva dal Comando centrale statunitense, che ha confermato l’operazione. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle modalità specifiche degli attacchi. L’intervento è stato eseguito senza ulteriori comunicazioni pubbliche o dichiarazioni ufficiali.

Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran, nelle prime ore di mercoledì, colpendo oltre 80 obiettivi iraniani, secondo il Comando centrale statunitense. Il Stati Uniti hanno affermato che le operazioni sono state effettuate in risposta agli attacchi di Teheran contro tre navi nello Stretto di Hormuz. “Le forze statunitensi hanno colpito sistemi di difesa iraniani, reti di comando e controllo, radar costieri, capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica nello e nei pressi dello stretto”, ha dichiarato l’esercito USA in un comunicato diffuso su X. Il presidente americano Donald Trump avrebbe approvato il piano d’attacco contro l’Iran, e ne avrebbe ordinato l’esecuzione, mentre si trovava in Turchia per il vertice Nato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran (Trump gli avrebbe approvati da Ankara)

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Gli STATI UNITI diffondono il video degli attacchi ALL'IRAN: missili e caccia in azione

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