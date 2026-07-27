Sono stati scoperti siti segreti in Iran collegati alle attività di intelligence statunitensi, con sospetti di coinvolgimento anche di servizi russi. La scoperta fa parte di una recente escalation nelle operazioni di spionaggio tra le nazioni coinvolte. Le autorità locali hanno identificato strutture non ufficiali che sembrano essere utilizzate per attività di raccolta di informazioni e comunicazioni riservate. Questa fase della guerra dell’intelligence si caratterizza per l’utilizzo di tecnologie avanzate e reti clandestine.

Ogni guerra produce immagini destinate a rimanere impresse nella memoria collettiva. Alcune mostrano città distrutte, altre raccontano l’impiego di nuove tecnologie militari, altre ancora rivelano l’evoluzione delle dottrine strategiche. Esistono però episodi che, pur ricevendo minore attenzione mediatica, rappresentano veri punti di svolta nella storia dell’intelligence. È probabilmente questo il caso dei recenti attacchi iraniani contro installazioni riconducibili alla Central Intelligence Agency (Cia) statunitense nel Golfo Persico, vicenda che ha alimentato un interrogativo tanto delicato quanto strategicamente rilevante: come è stato... 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Iran, i siti segreti della Cia e l’ombra di Mosca. Ecco la nuova fase della guerra dell’intelligence

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Basi militari Usa in Italia, timori per la guerra in Iran - Agorà 05/03/2026

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