Libano l’ombra della prossima guerra Generale Shehaded | La tregua non è pace è un’altra fase della guerra
In Libano si parla di un possibile aumento delle tensioni armate, con il generale Shehaded che definisce la tregua attuale come una fase della guerra. Nel frattempo, i colloqui tra Washington e Teheran sono in stallo dopo che il presidente statunitense ha deciso di rafforzare le condizioni dell’accordo, ostacolando le negoziazioni e cercando di esercitare pressione sulla Guida Suprema iraniana.
Ennesimo stallo nella trattativa tra Washington e Teheran. Il presidente Donald Trump ha deciso di inasprire i termini dell’accordo quadro, bloccando di fatto il negoziato e puntando a fare pressione diretta sulla Guida Suprema Khamenei. Secondo il New York Times, la Casa Bianca non intenderebbe cedere sui fondi da sbloccare a favore dell’Iran. Gli Usa induriscono la linea su nucleare e fondi, mentre anche il dossier libanese resta al palo. Teheran è stata chiara. Nessun accordo regionale è possibile senza una soluzione che comprenda il Paese dei Cedri. La bozza di accordo riportata da Axios prevede il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, con la clausola che l’Idf manterrebbe il diritto di intervenire per prevenire il riarmo del movimento sciita. 🔗 Leggi su Follow.it
Israel continua cometendo crimes de guerra no Líbano | Intercept Brasil
Notizie e thread social correlati
Iran, la guerra in diretta: Hormuz riapre dopo tregua in Libano, Trump: “Senza accordo di pace blocco porti resta”Dopo l'attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran, le tensioni nella regione sono aumentate.
Tregua a metà: Israele continua la guerra contro Hezbollah in LibanoIn un momento in cui gli Stati Uniti avevano annunciato un cessate il fuoco tra America e Iran, il primo ministro pakistano aveva sottolineato che le...