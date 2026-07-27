Inter nuovo San Siro più vicino | arriva un’importante svolta per il progetto

Il Comune e la Regione hanno approvato un accordo che permette di accelerare i tempi per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro. L’intesa mira a portare avanti più rapidamente il progetto, coinvolgendo le parti interessate. La decisione rappresenta un passo concreto verso la costruzione del nuovo impianto, con l’obiettivo di avvicinare l’avvio dei lavori. Le autorità hanno confermato l’intenzione di procedere senza ulteriori rallentamenti.

di Alberto Petrosilli Via libera all’accordo tra Comune e Regione: l’obiettivo è accelerare l’iter del nuovo stadio di San Siro per Inter e Milan. Arrivano segnali positivi per il futuro dell’ Inter e del progetto legato al nuovo stadio. Come riportato da Calcio e Finanza, è stato approvato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia, un passaggio ritenuto fondamentale per velocizzare il percorso autorizzativo del nuovo impianto che sorgerà nell’area di San Siro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Per il club nerazzurro si tratta di una novità particolarmente rilevante, considerando che il nuovo stadio rappresenta uno dei progetti strategici per la crescita della società sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo economico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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San Siro, Scaroni: Entro lestate il progetto del nuovo stadio

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