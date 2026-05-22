A luglio sarà presentato il progetto per il nuovo stadio di San Siro, secondo quanto annunciato. La questione riguarda sia la definizione delle caratteristiche dell'impianto che le eventuali proteste sollevate dai cittadini e dai comitati locali. L’argomento ha attirato l’attenzione di tifosi e residenti, con le discussioni che si sono fatte più intense nelle ultime settimane. La presentazione ufficiale segnerà un passaggio importante nel percorso di realizzazione dell’opera, ancora al centro di varie opinioni pubbliche.

Il futuro del nuovo stadio di Milan e Inter e tutto l'iter burocratico sono al centro dei riflettori a causa delle ultime novità politiche ed istituzionali. Tra la firma dell'accordo attesa per metà giugno, avanzano sempre di più le proteste dei comitati. Il progetto, però, sta entrando in una fase decisiva che potrebbe ufficialmente definire i tempi legati ai lavori. Secondo quanto riferito da 'Il Giornale', intorno a metà giugno verrà firmato ufficialmente l'accordo di programma tra il Comune di Milano, Regione Lombardia e la San Siro S.p.A, 'società' creata da Milan e Inter per la gestione del progetto e la realizzazione dell'impianto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, le ultime novità sul nuovo San Siro: a luglio la presentazione del progetto

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