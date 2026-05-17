Pullman dell’Inter arriva a San Siro | le immagini dalla action cam

Oggi, allo stadio San Siro, si è visto arrivare il pullman dell’Inter in occasione di una celebrazione per lo scudetto vinto dalla squadra. Sono state condivise immagini dalla action cam che mostrano l’arrivo del veicolo, circondato da tifosi e staff. La scena si è svolta nel pomeriggio, prima dell’inizio delle festeggiamenti ufficiali. Nessun altro dettaglio sulle modalità di accesso o sulla presenza di altri mezzi o persone.

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L'arrivo del pullman dell'Inter allo stadio San Siro nel giorno della festa per lo scudetto. Le immagini girate con la action cam di Local Team (video di Diego Tramonti). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pullman dell’Inter arriva a San Siro: le immagini dalla action cam ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il pullman arriva a per Sullo stesso argomento L'arrivo del pullman dell'Inter a San SiroL'arrivo dei giocatori, partiti poco prima da Appiano Gentile, nel video dall'alto pubblicato dal profilo ufficiale Instagram dell'Inter. Leggi anche: Inter-Parma, l'arrivo a San Siro del pullman nerazzurro Inter, da San Siro a piazza del Duomo: il percorso del pullman a Milano per celebrare il 21° scudetto e la conquista della Coppa Italia. Ecco tutte le tappe x.com Inter in festa, dopo il Verona sfilata in pullman: ecco il percorso da San Siro al DuomoSan Siro sold out e una città intera pronta a tingersi di nerazzurro. Oggi per l’Inter è il giorno della festa. tuttomercatoweb.com Da San Siro a Duomo, il piano per la festa dell'Inter: ecco il percorso del bus e i divietiL'appuntamento per la festa nerazzurra con i tifosi in città è domenica 17 maggio. L'itinerario al momento ipotizzato e le misure di sicurezza ... milanotoday.it