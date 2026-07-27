Inter interesse per Wilfried Singo ma il Galatasaray fa muro
L’Inter cerca un esterno destro dopo la partenza di Dumfries. I nomi di Djed Spence e Guéla Doué sono stati abbandonati, e ora si valuta Wilfried Singo come possibile acquisto. Tuttavia, il Galatasaray ha manifestato un forte interesse e ha bloccato eventuali trattative. La società nerazzurra continua a monitorare il mercato per trovare un sostituto adeguato.
L’ Inter rimane costantemente alla ricerca di un esterno per la fascia destra dopo l’addio di Denzel Dumfries. I nomi che si sono susseguiti nelle ultime settimane, Djed Spence e Guéla Doué per esempio, si sono raffreddati e ora c’è un nuovo indiziato sulla lista dei desideri dei nerazzurri: Wilfried Singo. L’ivoriano classe 2000 è seguito dall’Inter già da qualche settimana, Sport Mediaset parlava di un interesse da Viale della Liberazione il 19 luglio, e ora è arrivata una prima offerta al Galatasaray. Troppo pochi 35 milioni, il Gala ne chiede 50. La dirigenza nerazzurra ha messo sul piatto 30 milioni di euro più 5 di bonus per provare ad assicurarsi l’ex giocatore del Torino ma dalla Turchia è arrivato un “no” secco. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
Inter, nuova offensiva per Singo: pronta un’altra proposta al GalatasarayL'Inter ha presentato una nuova proposta al Galatasaray per il difensore Singo, dopo che la prima offerta è stata rifiutata.
Nuovo presidente, il Fenerbahçe sogna ancora Calha. Ma l'Inter fa muroIl nuovo presidente del Fenerbahçe ha già iniziato i contatti con il calciatore Calha, considerato un obiettivo per la squadra.
Temi più discussi: Per il Milan idea Hojbjerg, l'Inter va su Singo; In Turchia - Singo, l'Inter prepara una seconda offerta: i dettagli. Occhio a questi 2 club; CALCIOMERCATO - Inter, Perisic può tornare. Napoli, Zerbin verso il Frosinone. Lazio, Romagnoli in sospeso all'Al-Sadd. Milan, Estupinan-Aston Villa ancora bloccata. Inter, si valuta Singo del Galatasaray; Spence e non solo c’è anche Singo tra i nomi per l’Inter | pronta un’offerta per l’ex Torino?.
L'Inter ci prova per Singo, ma arriva il no del Galatasaray? Dalla Turchia rimbalza una nuova indiscrezione di mercato. Secondo il quotidiano Fanatik, l'Inter avrebbe presentato un'offerta da 35 milioni di euro al Galatasaray per Wilfried Singo, difensore iv facebook
Singo nel mirino nerazzurro, il Galatasaray chiede 50 milioniIl Galatasaray rifiuta l'offerta nerazzurra da 35 milioni per Wilfried Singo e fissa il prezzo a 50 milioni. L'Inter pronta a rilancire. passioneinter.com
Inter, offerta da 30 milioni più bonus per Singo. Il Galatasaray può aprire alla cessioneWilfried Singo continua a essere uno dei nomi monitorati dall’Inter per rinforzare la corsia destra e, secondo quanto riportato dall'emittente turca A Spor, attorno al giocatore si starebbe già muoven ... tuttomercatoweb.com