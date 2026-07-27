inter interesse per wilfried singo ma il galatasaray fa muro

L’Inter cerca un esterno destro dopo la partenza di Dumfries. I nomi di Djed Spence e Guéla Doué sono stati abbandonati, e ora si valuta Wilfried Singo come possibile acquisto. Tuttavia, il Galatasaray ha manifestato un forte interesse e ha bloccato eventuali trattative. La società nerazzurra continua a monitorare il mercato per trovare un sostituto adeguato.

L’ Inter rimane costantemente alla ricerca di un esterno per la fascia destra dopo l’addio di Denzel Dumfries. I nomi che si sono susseguiti nelle ultime settimane, Djed Spence e Guéla Doué per esempio, si sono raffreddati e ora c’è un nuovo indiziato sulla lista dei desideri dei nerazzurri: Wilfried Singo. L’ivoriano classe 2000 è seguito dall’Inter già da qualche settimana, Sport Mediaset parlava di un interesse da Viale della Liberazione il 19 luglio, e ora è arrivata una prima offerta al Galatasaray. Troppo pochi 35 milioni, il Gala ne chiede 50. La dirigenza nerazzurra ha messo sul piatto 30 milioni di euro più 5 di bonus per provare ad assicurarsi l’ex giocatore del Torino ma dalla Turchia è arrivato un “no” secco. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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