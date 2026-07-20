Inter nuova offensiva per Singo | pronta un’altra proposta al Galatasaray

L'Inter ha presentato una nuova proposta al Galatasaray per il difensore Singo, dopo che la prima offerta è stata rifiutata. La proposta attuale prevede un prestito con obbligo di riscatto. La società nerazzurra cerca un sostituto di Dumfries e continua a lavorare per trovare il profilo più adatto. La trattativa tra le due squadre è in corso.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri insistono per l’ex Torino Singo: dopo il primo rifiuto, si lavora a un prestito con obbligo di riscatto. L’ Inter continua a muoversi sul mercato per individuare il profilo ideale che possa raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. Dopo il mancato approdo di Palestra e Khalaili, sfumati per motivazioni differenti, la dirigenza nerazzurra ha intensificato la ricerca di un nuovo esterno da mettere a disposizione di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i nomi che stanno prendendo quota c’è quello di Wilfried Singo, laterale ivoriano che in passato ha già dimostrato il proprio valore in Serie A con la maglia del Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

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