Nuovo presidente il Fenerbahçe sogna ancora Calha Ma l' Inter fa muro

Notizia in breve

Il nuovo presidente del Fenerbahçe ha già iniziato i contatti con il calciatore Calha, considerato un obiettivo per la squadra. Tuttavia, l’Inter ha rifiutato ogni trattativa, opponendo resistenza alla cessione. Non sono stati comunicati dettagli sui termini delle eventuali offerte o sulle motivazioni delle due parti. La situazione resta da seguire, con i club coinvolti che non hanno ancora annunciato ufficialmente sviluppi o piani futuri.