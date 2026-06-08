Nuovo presidente il Fenerbahçe sogna ancora Calha Ma l' Inter fa muro
Il nuovo presidente del Fenerbahçe ha già iniziato i contatti con il calciatore Calha, considerato un obiettivo per la squadra. Tuttavia, l’Inter ha rifiutato ogni trattativa, opponendo resistenza alla cessione. Non sono stati comunicati dettagli sui termini delle eventuali offerte o sulle motivazioni delle due parti. La situazione resta da seguire, con i club coinvolti che non hanno ancora annunciato ufficialmente sviluppi o piani futuri.
L’eterno ritorno dei club turchi su Calha, l’eterno stop interista a qualsiasi velleità dal Bosforo. Neanche la sconfitta di Hakan Safi, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe che aveva sbandierato l’interista come gagliardetto elettorale per settimane, ha spento il rumore attorno al regista, capitano della Nazionale di Montella. Anche Aziz Yildirim, vincitore alle urne e ora tornato ufficialmente alla guida del club di Istanbul, potrebbe essere intenzionato a seguire la stessa strada dell’avversario alle elezioni. Secondo quanto riportato dai media turchi nelle ore successive al voto, infatti, Yildirim avrebbe già avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell'operazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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