Ogni anno, gli infortuni sul lavoro comportano costi per circa 700 milioni di euro. Il report di Confcooperative evidenzia che le conseguenze vanno dalla perdita di reddito e malattie al calo di produttività e sanzioni. Burini, responsabile di Coesi, ha dichiarato che il trend di incidenti si sta riducendo, ma ogni incidente rimane un evento grave. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui settori coinvolti.

IL REPORT DI CONFCOOPERATIVE. Dalla perdita di reddito alla malattia, fino al calo di produttività e alle sanzioni. Burini (Coesi): trend in calo, ma ogni incidente è troppo. Di fronte a ogni tragedia, o anche solo allo stillicidio quotidiano dei piccoli traumi, il primo impatto è umano: vite spezzate, danni permanenti, oppure convalescenze più o meno lunghe. Ma gli infortuni sul lavoro, quella piaga che sembra non trovare mai soluzione, hanno anche un evidente risvolto economico, con numeri da multinazionale. Solo in Bergamasca, la ricaduta annua sfiora i 700 milioni di euro, e in tutta la Lombardia si arriva a un conto da 6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Infortuni sul lavoro: ogni anno effetti per quasi 700 milioni di euro

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