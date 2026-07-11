Bassano del Grappa sequestrati quasi 700 chili di hashish in un garage sotterraneo | valore stimato fino a 8 milioni di euro

Sequestrati quasi 700 chili di hashish in un garage sotterraneo a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Il materiale, valutato fino a 8 milioni di euro, era destinato allo spaccio nel Nord Italia. L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia locale, che hanno scoperto un vero e proprio magazzino nascosto nei pressi del centro cittadino.

Un vero e proprio magazzino dello spaccio, nascosto a pochi passi dal cuore di Bassano del Grappa, nel Vicentino. Quasi settecento chili di hashish, pronti a inondare le piazze dello spaccio di tutto il Nord Italia, è quanto hanno intercettato e sequestrato nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia Bassano. Un colpo durissimo alla criminalità organizzata, culminato con l’arresto in flagranza di un corriere, un 44enne di nazionalità marocchina sconosciuto agli archivi di polizia, e la scoperta di un maxi deposito blindato a pochi metri dai binari della ferrovia. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio dello scorso 3 luglio, dopo che ai militari era arrivata una segnalazione precisa e dettagliata. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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