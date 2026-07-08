L'OMS lancia l’allarme sui tumori | Senza azioni urgenti quasi 35 milioni di casi ogni anno entro il 2050
L’OMS avverte che senza interventi urgenti, i casi di tumore potrebbero raggiungere quasi 35 milioni all’anno entro il 2050. La organizzazione invita a potenziare la prevenzione, migliorare la diagnosi precoce, garantire l’accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze nel sistema sanitario. L’allarme riguarda un incremento previsto dei tumori a livello globale se non si interviene subito per contenere l’aumento.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede interventi di prevenzione, diagnosi precoce, accesso alle cure e riduzione delle diseguaglianze per contrastare l’aumento dei casi di tumore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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