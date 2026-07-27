Durante il Mondiale, le squalifiche di alcuni giocatori sono state revocate, come affermato dal presidente della federazione internazionale. Ha spiegato che questa procedura è comune nei principali campionati del mondo. Il torneo ha registrato un successo economico senza precedenti, accompagnato da diverse polemiche che sono state presenti durante tutto l’evento.

Il Mondiale, dal punto di vista economico, è stato un successo senza precedenti. Anche sul piano delle polemiche, a dire il vero, non ci si può lamentare: ce ne sono state abbastanza, come spesso accade per un evento di questa portata. Gianni Infantino, su Instagram, ha pubblicato un lungo messaggio nel quale ha difeso il lavoro della Fifa dagli attacchi ricevuti, rispondendo alle critiche degli hater e affrontando anche il caso Balogun. Il messaggio di Infantino. “A tutti coloro che si sono persi il nostro bellissimo Mondiale. dico mi dispiace che le partite siano ormai finite e mi dispiace che vi siate persi tutta quella gioia e quella condivisione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino: “Balogun? Le squalifiche revocate sono prassi nei principali campionati del mondo”

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