Il presidente della FIFA ha dichiarato di non essere sempre d’accordo con la Commissione disciplinare, ma di rispettare le sue decisioni. La disputa riguarda la revoca della squalifica di un calciatore americano, al centro di numerose polemiche. Dopo che un ex presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver avuto un colloquio con il presidente della FIFA, quest’ultimo ha rilasciato un comunicato per chiarire la posizione ufficiale sulla vicenda.

Il caso Balogun continua a tenere banco. Dopo che Donald Trump ha confermato di avere avuto un colloquio con Gianni Infantino, il numero 1 della Fifa ha diramato un comunicato per chiarire la situazione e provare a spegnere le polemiche per l'incredibile revoca della squalifica all'americano. "Vorrei ribadire un principio fondamentale della governance della FIFA: i nostri organi giudiziari sono indipendenti. La loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l’integrità del calcio e deve essere sempre rispettata", ha esordito Infantino., "Sì, discuto regolarmente di questioni relative alla Coppa del Mondo FIFA con il Presidente... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Caso Balogun, Infantino chiarisce: "Non sempre sono d'accordo con la Commissione disciplinare, ma rispetto le decisioni"

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