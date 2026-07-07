Ribaltare tutto – Il Belgio risponde a Trump e Infantino per l’affare Balogun mentre gli Stati Uniti abbandonano fiaccamente la Coppa del Mondo

Il Belgio ha pubblicato un tweet con il messaggio “Ribaltare questo” dopo la fine dell’avventura statunitense alla Coppa del Mondo. Gli Stati Uniti hanno concluso il torneo con una sconfitta che ha portato alla loro eliminazione. La risposta belga arriva in un momento di tensione legata a questioni di affari e trasferimenti di giocatori, tra cui il caso Balogun.

2026-07-07 10:47:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: “Ribaltare questo” ha suonato un trionfante tweet belga dopo che il viaggio degli Stati Uniti alla Coppa del Mondo si è concluso in modo umiliante. Il senso di ingiustizia avvertito dal Belgio in seguito alla decisione di ribaltare il cartellino rosso di Folarin Balogun – una sentenza sorprendente che la dice lunga sulla direzione presa dalla FIFA sotto Gianni Infantino – ha portato a una reazione negativa a Seattle quando i Red Devils hanno vinto 4-1. Balogun era una figura periferica poiché i due gol di Charles de Ketelaere e gli ulteriori sforzi di Hans Vanaken e Romelu Lukaku hanno messo fine al sogno della Coppa del Mondo statunitense e hanno portato il Belgio ai quarti di finale contro la Spagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scandalo Balogun: Trump chiama Infantino e la Fifa toglie la squalifica al bomber degli Stati Uniti. Mai successo nella storia. Il Belgio: “Sbalorditi”

Balogun ci sarà per Stati Uniti Belgio! I Diavoli Rossi avevano fatto ricorso, arriva il comunicato di InfantinoFolarin Balogun sarà in campo per la partita tra Stati Uniti e Belgio ai Mondiali 2026.

Temi più discussi: Belgio e Stati Uniti volano agli ottavi e si sfideranno a Seattle; Ribalta questo, il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun. Non basta la telefonata di Trump: È la maledizione di Donald; Mondiali 2026, anche gli Usa volano agli ottavi. Pazza rimonta del Belgio col Senegal; Il Belgio elimina gli Stati Uniti dai Mondiali e festeggia ballando la 'Trump Dance': Ribalta questa.

Coppa del Mondo: La recente decisione della FIFA riguardo alla squadra degli Stati Uniti ti fa venire voglia di sostenere il Belgio? reddit

#Trump ha già chiamato #Infantino per ribaltare questo risultato? #UsaBelgio #FIFAWorldCup x.com

Il Belgio elimina gli Stati Uniti dai Mondiali e festeggia ballando la ‘Trump Dance’: Ribalta questaTanto rumore per nulla. Gli Stati Uniti sono fuori dai Mondiali. Nemmeno il clamoroso annullamento della squalifica di Balogun voluto dalla FIFA su suggerimento del presidente americano Donald Trump ... fanpage.it

Usa-Belgio 1-4: la squadra di Rudy Garcia vola ai quarti. Ironia sul web: Ribaltate questoIl Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti la partita giocata nel Seattle Stadium. Al 9' e al 30'doppietta del belga De Ketelaere, al 57' il suo compagno di squadra ... ilmessaggero.it