Brennero autostrada A22 chiusa da sabato 30 maggio | orari dello stop a Trento Bolzano e in Veneto
L'autostrada A22 del Brennero sarà chiusa temporaneamente sabato 30 maggio, dalle 10:30 alle 20:00, a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. La chiusura interesserà anche un tratto dell'A13, con ripercussioni sulla viabilità tra Verona e il confine. La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento dell'evento e influirà sulle principali arterie stradali nella regione.
Domani, sabato 30 maggio, blocco totale del traffico sull'Autostrada A22 del Brennero dalle ore 10:30 alle 20:00 per una manifestazione ambientalista in Austria che bloccherà un lungo tratto dell'A13 con ricadute sulla viabilità da Verona al confine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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