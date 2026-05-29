Brennero autostrada A22 chiusa da sabato 30 maggio | orari dello stop a Trento Bolzano e in Veneto

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'autostrada A22 del Brennero sarà chiusa temporaneamente sabato 30 maggio, dalle 10:30 alle 20:00, a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. La chiusura interesserà anche un tratto dell'A13, con ripercussioni sulla viabilità tra Verona e il confine. La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento dell'evento e influirà sulle principali arterie stradali nella regione.

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Domani, sabato 30 maggio, blocco totale del traffico sull'Autostrada A22 del Brennero dalle ore 10:30 alle 20:00 per una manifestazione ambientalista in Austria che bloccherà un lungo tratto dell'A13 con ricadute sulla viabilità da Verona al confine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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