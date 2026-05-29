Brennero autostrada A22 chiusa da sabato 30 maggio | orari dello stop a Trento Bolzano e in Veneto

Notizia in breve

L'autostrada A22 del Brennero sarà chiusa temporaneamente sabato 30 maggio, dalle 10:30 alle 20:00, a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. La chiusura interesserà anche un tratto dell'A13, con ripercussioni sulla viabilità tra Verona e il confine. La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento dell'evento e influirà sulle principali arterie stradali nella regione.