Autovelox in cinque anni incassi da 306 milioni di euro solo nelle grandi città Firenze al top con 86 milioni

Notizia in breve

Negli ultimi cinque anni, le 21 principali città italiane hanno raccolto 306,5 milioni di euro dagli autovelox. Firenze si distingue con 86 milioni di euro, il valore più alto tra le città coinvolte. I dati si riferiscono ai proventi delle sanzioni registrate in questo periodo. Non sono stati specificati i numeri di multe o le modalità di distribuzione dei fondi. Le cifre sono riferite esclusivamente alle entrate derivanti dagli autovelox nelle aree urbane più grandi.