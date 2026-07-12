Autovelox in cinque anni incassi da 306 milioni di euro solo nelle grandi città Firenze al top con 86 milioni
Negli ultimi cinque anni, le 21 principali città italiane hanno raccolto 306,5 milioni di euro dagli autovelox. Firenze si distingue con 86 milioni di euro, il valore più alto tra le città coinvolte. I dati si riferiscono ai proventi delle sanzioni registrate in questo periodo. Non sono stati specificati i numeri di multe o le modalità di distribuzione dei fondi. Le cifre sono riferite esclusivamente alle entrate derivanti dagli autovelox nelle aree urbane più grandi.
Solo nelle principali 21 città italiane, gli autovelox hanno garantito alle casse dei Comuni proventi per 306,5 milioni di euro negli ultimi 5 anni, rappresentando un vero e proprio tesoretto per le amministrazioni locali. L’indicazione arriva dal Codacons, nel giorno in cui entrano in vigore le nuove misure varate dal Mit in tema di autovelox e omologazione degli apparecchi. Con incassi pari a 86,1 milioni di euro Firenze si piazza in testa alla classifica delle città con i maggiori proventi da autovelox nel periodo 2021-2025, staccando nettamente Milano, al secondo posto con 52,1 milioni di euro. Al terzo posto Genova con circa 30 milioni di euro di proventi negli ultimi 5 anni, seguita a stretta distanza da Bologna (29,9 milioni), mentre Roma si ferma a 25,4 milioni di euro – analizza il Codacons. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Autovelox: novità e incassi nelle grandi città. Cosa cambia da oggi
Multe autovelox: incassi in calo dell’8,9% nelle grandi cittàGli incassi delle multe autovelox nelle grandi città sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente.
Temi più discussi: Decreto autovelox, cosa cambia da oggi: il provvedimento ne spegne uno su cinque, svolta dopo 34 anni; Multe autovelox 2025, i 10 Comuni che incassano di più. Comandano Firenze, Bologna …; Decreto autovelox, spento da mezzanotte uno su cinque; Autovelox, al via le nuove regole nazionali per l'omologazione.
Autovelox, da oggi cambia tutto: uno su cinque sarà spento. Ecco come verificare #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook
#Salento, spunta tavolata della domenica nella riserva marina di San Cesareo : multe ai bagnanti. Aumento del prezzo di lettini e ombrellone nei lidi salentini negli ultimi cinque anni: +25,39 per cento. Chiaro che poi fai il picnic in area protetta x.com
Autovelox, in cinque anni incassi da 306 milioni di euro solo nelle grandi città. Firenze al top con 86 milioniLa fotografia del Codacons: Milano è al secondo posto con 52,1 milioni di euro. Al terzo Genova con circa 30 milioni di euro di proventi negli ultimi 5 anni, seguita a stretta distanza da Bologna (29, ... msn.com
Autovelox: negli ultimi cinque anni incassati più di 300 milioni nelle principali città, Firenze al primo postoIn cinque anni, nelle principali ventuno città italiane, gli autovelox hanno garantito alle casse comunali introiti per 306,5 milioni di euro, rappresentando un vero e ... ilmattino.it