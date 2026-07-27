Inclusione scolastica ed Erasmus+ | il kit operativo gratuito con 40 metodologie pratiche e risorse multilingue per la scuola primaria Ecco Easy Together

È stato presentato un nuovo kit operativo gratuito chiamato Easy Together, pensato per la scuola primaria. Include 40 metodologie pratiche e risorse multilingue per favorire l'inclusione scolastica e promuovere la diversità culturale tra gli studenti. Il materiale mira a fornire strumenti concreti agli insegnanti per gestire ambienti educativi più aperti e reattivi alle differenze. La pubblicazione si inserisce nel quadro di iniziative legate a Erasmus+ e alle politiche di inclusione nelle scuole europee.

La diversità culturale è una realtà consolidata nelle aule europee e richiede pratiche d’insegnamento che siano inclusive e reattive. Per supportare i docenti in questo percorso, la piattaforma European School Education Platform ha presentato gli esiti del progetto Easy Together, un’iniziativa finanziata dal programma Erasmus+ che mette a disposizione strumenti concreti per favorire l’accoglienza e la tolleranza. Il progetto si focalizza sul livello d’istruzione primaria (ISCED 1) e coinvolge insegnanti, dirigenti, consulenti pedagogici e futuri docenti. Il pilastro del progetto è il Teachers’ Handbook of Good Practices, una guida pratica disponibile in inglese, rumeno e ceco che raccoglie 40 schede metodologiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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