Inclusione scolastica delegazione bulgara a Rimini per studiare le buone pratiche italiane

Una delegazione di insegnanti provenienti dalla Bulgaria ha visitato una scuola di Rimini accompagnata dai rappresentanti dei Servizi educativi comunali. L’obiettivo era osservare le pratiche italiane in materia di inclusione scolastica, all’interno di un progetto Erasmus+ dedicato a condividere metodi e strategie. La visita si è svolta presso l’istituto “Bertola”, coinvolgendo docenti e staff scolastico in un confronto diretto sulle modalità di integrazione degli studenti.

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