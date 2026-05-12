Inclusione scolastica delegazione bulgara a Rimini per studiare le buone pratiche italiane
Una delegazione di insegnanti provenienti dalla Bulgaria ha visitato una scuola di Rimini accompagnata dai rappresentanti dei Servizi educativi comunali. L’obiettivo era osservare le pratiche italiane in materia di inclusione scolastica, all’interno di un progetto Erasmus+ dedicato a condividere metodi e strategie. La visita si è svolta presso l’istituto “Bertola”, coinvolgendo docenti e staff scolastico in un confronto diretto sulle modalità di integrazione degli studenti.
Una delegazione di docenti provenienti dalla Bulgaria, accompagnata dai Servizi educativi del Comune di Rimini, ha visitato la scuola “Bertola” per approfondire da vicino le esperienze italiane nel campo dell’inclusione scolastica, nell’ambito dei progetti Erasmus+ dedicati alle buone pratiche.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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