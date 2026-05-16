Erasmus PLUS | webinar gratuito su programma accreditamento e candidatura della tua scuola GRATUITO

Un webinar gratuito dedicato alle scuole, pensato per chiarire come funziona il Programma Erasmus Plus e quali procedure seguono per l’accreditamento e la candidatura. L’iniziativa fornisce informazioni pratiche sulle modalità di partecipazione e sulle opportunità di internazionalizzazione offerte dal programma. L’appuntamento si rivolge ai docenti e ai responsabili delle istituzioni scolastiche interessati a conoscere i passaggi necessari per accedere alle misure messe a disposizione. La sessione si svolge online e non prevede costi di partecipazione.

Un webinar rivolto alle scuole per orientarsi nel Programma Erasmus Plus e nelle opportunità di internazionalizzazione. L’incontro punta a fornire una prima guida su accreditamento e candidatura, illustrando gli elementi chiave del programma e i passaggi organizzativi da avviare negli istituti. Previsti anche focus su scadenze e indicazioni operative per la compilazione del Web Form,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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