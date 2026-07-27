Un incendio di vaste proporzioni sta interessando l’Oregon centrale, a nord di Sisters. Secondo le autorità, da sabato sono stati bruciati circa 105 chilometri quadrati. Quattro vigili del fuoco sono rimasti uccisi mentre operavano sul luogo. Le fiamme continuano a espandersi, e le squadre di emergenza sono impegnate nel tentativo di contenere il rogo. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio.

Un incendio di dimensioni spaventose sta bruciando l’ Oregon centrale, negli Stati Uniti, a pochi chilometri a nord della città di Sisters. Stando a quanto riportato dalle autorità locali, sarebbero 105 i chilometri quadrati finiti in cenere a partire da sabato. Il clima secco e venti fino a 50 chilometri orari stanno alimentando il rogo boschivo, con i vigili in difficoltà nel cercare di domare le fiamme. Quattro di loro sono rimasti uccisi. A innescare l’incendio sarebbe stato un fulmine. 30 persone sono state fatte evacuare e hanno trovato alloggio in un rifugio allestito presso una scuola superiore; altre hanno deciso di sistemarsi nei camper di proprietà parcheggiati all’esterno della struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio in Oregon, muoiono 4 vigili del fuoco

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