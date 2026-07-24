Un grande incendio boschivo si sta sviluppando nel sud-ovest della Francia, nel dipartimento della Gironda, vicino al bacino di Arcachon. Le immagini riprese con un drone ad Arès mostrano un fronte di fuoco esteso che illumina la zona di Lège Bourg, nei pressi di Cap Ferret. Le autorità stanno intervenendo con i vigili del fuoco per contenere le fiamme, che si sono propagate in un’area di vaste dimensioni. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni.

Un vasto incendio boschivo sta devastando il sud-ovest della Francia, nel dipartimento della Gironda, vicino al bacino di Arcachon. Riprese aeree realizzate con un drone ad Arès mostrano un imponente fronte di fiamme che illumina la notte nella zona di Lège Bourg, nei pressi della penisola di Cap Ferret. Il rogo ha già distrutto circa 4.800 ettari di vegetazione e minaccia l’area di Lège-Cap-Ferret, località turistica che in estate ospita migliaia di visitatori. Oltre 800 vigili del fuoco sono al lavoro per contenere l’incendio, proteggere le abitazioni e impedire l’avanzata delle fiamme verso le zone residenziali. Dall’inizio dell’incendio, mercoledì, sono almeno 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’impressionante incendio di Cap Ferret: le immagini del fronte di fuoco e la lotta dei vigili del fuoco

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