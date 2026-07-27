Un incendio di probabile origine dolosa si è verificato davanti ai cancelli della Curva Sud dello stadio Iacovone di Taranto. Le fiamme hanno lambito la recinzione dell’impianto, a un mese dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo. Nello stesso arco di tempo, sono stati trovati tagliati i giunti dei pontili galleggianti del Centro Nautico sul Mar Piccolo, utilizzati per le gare di canottaggio.

Due episodi sospetti nell’arco di poche ore a Taranto, a un mese dai Giochi del Mediterraneo: un incendio presumibilmente doloso ha lambito la recinzione dello stadio Iacovone, mentre al Centro Nautico sul Mar Piccolo sono stati tagliati i giunti dei pontili galleggianti destinati alle gare di canottaggio. Si indaga per possibili azioni di sabotaggio. Incendio e atto vandalico a Taranto Taranto si trova a meno di un mese dall’apertura dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nell’arco di poche ore si sono verificati due episodi che le autorità non escludono possano essere collegati, o quantomeno riconducibili a un clima di sabotaggio nei confronti delle strutture sportive in fase di completamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Incendio allo stadio Iacovone di Taranto, ipotesi dolosa per le fiamme davanti ai cancelli della Curva Sud

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