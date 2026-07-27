Incendio a Santa Marinella | capanno avvolto dalle fiamme

Da ilfaroonline.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel primo pomeriggio di ieri a Santa Marinella, un capanno utilizzato come ricovero attrezzi è stato completamente avvolto dalle fiamme. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno spento l’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno verificando le cause dell’incendio, che ha danneggiato la struttura in modo totale.

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Santa Marinella, 17 luglio 2026 -Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di ieri a Santa Marinella, dove un incendio ha completamente avvolto un capanno adibito a ricovero attrezzi. L’allarme è scattato intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A e il mezzo 4×4 Pick-Up 17, raggiungendo via Giusti. All’arrivo della squadra, le fiamme erano già molto estese e avevano coinvolto l’intera struttura, interessando anche un trattore custodito al suo interno. I Vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, intervenendo su più fronti per contenere e domare il rogo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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