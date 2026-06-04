Un pontone vecchio e abbandonato è stato coinvolto da un incendio all’interno dell’Arsenale. Le fiamme hanno danneggiato la struttura, che si trovava in un’area non attiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno spegnendo l’incendio. La Marina ha avviato un’indagine interna per chiarire le cause dell’incendio, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine giudiziaria sulla vicenda.

Sull’episodio è stata immediatamente aperta un’indagine interna da parte della Marina per individuare le cause, in parallelo a quella avviata dalla polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Certo è che il fumo nero che si è alzato dalla banchina oltrepassando le mura arsenalizie, non è passato inosservato in città. Un rogo si è sviluppato ieri pomeriggio su un pontone americano in disuso da ormai diverso tempo, ormeggiato nei pressi del ponte girevole. Il fatto è accaduto poco dopo le 18, in un’area della darsena utilizzata in parte come ’cimitero’ delle ex unità navali e bettoline in disarmo: poco distante dal pontone c’è la ex nave Vesuvio. Galleggianti, così come si chiamano in gergo militare, in attesa di essere smantellati e smaltiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme in Arsenale. Un vecchio pontone avvolto dalle fiamme

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