Devastante incendio in un pub di Bangkok | almeno 27 morti Il locale avvolto dalle fiamme – Video

Un incendio ha avvolto un pub con birreria e musica dal vivo a Bangkok nella notte. Le fiamme hanno causato almeno 27 morti e decine di feriti. Le autorità hanno intervenuto sul posto per domare le fiamme e soccorrere i presenti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

Un violento incendio ha devastato nella notte un locale con birreria e musica dal vivo a Bangkok. Almeno 27 persone sono morte tra le fiamme che hanno provocato anche decine di feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme solo dopo circa mezz’ora. I video diffusi online dai soccorritori mostrano il rogo che avvolge il locale ‘Na Ladprao’, nella zona settentrionale della capitale thailandese. Dalla porta principale si sono levate alte colonne di fumo, mentre numerosi clienti hanno tentato di mettersi in salvo tra il panico e una fitta nube nera. Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato che le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Incendio in un pub di Bangkok: almeno 27 morti, decine di feriti e dispersi

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