Incendi Coldiretti | sei su 10 sono opera di piromani triplicati boschi e terreni bruciati
Secondo Coldiretti, sei incendi su dieci sono causati da piromani, con un aumento di tre volte dei terreni e dei boschi bruciati. La nuova ondata di incendi coinvolge il Mezzogiorno italiano, colpite Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, oltre a territori in Spagna e Francia. Le fiamme stanno devastando vaste aree di vegetazione e terreni agricoli, con interventi di spegnimento in corso. Nessuna informazione sui danni specifici o sui responsabili.
Una nuova ondata di incendi sta distruggendo boschi e terreni nel Mezzogiorno. In ginocchio Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, oltre a Spagna e Francia. Il 60% dei roghi, denuncia la Coldiretti, è divampato a opera di piromani., Il clima tropicale e l'assenza di piogge - prosegue l'associazione dei coltivatori diretti - crea le condizioni ideali per la diffusione dei roghi e favorisce così l'azione dei piromani, che vanno ad appiccare volontariamente le fiamme. Così decine di migliaia di ettari di boschi, di macchia mediterranea ma anche di pascoli, di uliveti e di terreni agricoli vanno in fumo creando danni enormi alla biodiversità e mettendo anche in ginocchio le produzioni e l’economia locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
La ‘Ndrangheta organizza gli incendi in Calabria: ipotesi di gatti bruciati per distruggere i terreni. La Regione denunciaLe forze dell’ordine stanno indagando su una serie di incendi in Calabria, attribuiti alla ‘Ndrangheta.
Afa e fiamme. Cosa prevede l'ordinanza di Gualtieri su terreni, incendi e pause di lavoro durante l'estateUn'ordinanza firmata dal sindaco di Roma stabilisce nuove regole per l’estate, con particolare attenzione a terreni, incendi e pause di lavoro.
Temi più discussi: Incendi, Coldiretti Calabria: Quando brucia un'azienda agricola brucia un pezzo della nostra terra; Incendi in Sardegna, Coldiretti: Danni per oltre 10 milioni, servono aiuti immediati; Nuovo incendio sulla Murgia a Quasano, fiamme in zona Sentinella-Fariello; Incendi in Sardegna, primo drammatico bilancio di Coldiretti: Danni per oltre 10 milioni.
Emergenza incendi, Coldiretti: devastati boschi e campi, servono più controlliIncendi in Italia, Coldiretti: nel 2026 sono già bruciati oltre 66 mila ettari. Piromani, siccità e caldo estremo aggravano l'emergenza ambientale ... interris.it
AltamuraLife. . Le drammatiche immagini dell'incendio che ha devastato l'azienda zootecnica di Antonio Forte ad Altamura. Il video di COLDIRETTI. Un giovane allevatore di Altamura nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha visto andare in fumo semi facebook
Incendi, allarme Coldiretti: caldo record e siccità aumentano i rischiSecondo un'analisi di Coldiretti basata sui dati del sistema europeo Effis, nell'ultimo mese sono andati in fumo quasi 9mila ettari di superfici boschive e agricole ... interris.it