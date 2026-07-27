Secondo Coldiretti, sei incendi su dieci sono causati da piromani, con un aumento di tre volte dei terreni e dei boschi bruciati. La nuova ondata di incendi coinvolge il Mezzogiorno italiano, colpite Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, oltre a territori in Spagna e Francia. Le fiamme stanno devastando vaste aree di vegetazione e terreni agricoli, con interventi di spegnimento in corso. Nessuna informazione sui danni specifici o sui responsabili.

Una nuova ondata di incendi sta distruggendo boschi e terreni nel Mezzogiorno. In ginocchio Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, oltre a Spagna e Francia. Il 60% dei roghi, denuncia la Coldiretti, è divampato a opera di piromani., Il clima tropicale e l'assenza di piogge - prosegue l'associazione dei coltivatori diretti - crea le condizioni ideali per la diffusione dei roghi e favorisce così l'azione dei piromani, che vanno ad appiccare volontariamente le fiamme. Così decine di migliaia di ettari di boschi, di macchia mediterranea ma anche di pascoli, di uliveti e di terreni agricoli vanno in fumo creando danni enormi alla biodiversità e mettendo anche in ginocchio le produzioni e l’economia locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Incendi, Coldiretti: sei su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati

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