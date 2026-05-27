Afa e fiamme Cosa prevede l' ordinanza di Gualtieri su terreni incendi e pause di lavoro durante l' estate

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'ordinanza firmata dal sindaco di Roma stabilisce nuove regole per l’estate, con particolare attenzione a terreni, incendi e pause di lavoro. Sono previste restrizioni per prevenire gli incendi boschivi e ridurre le ondate di calore, che colpiscono durante i mesi più caldi. L’obiettivo è limitare i rischi di incendi e tutelare la salute dei cittadini, con specifiche misure da adottare nelle aree più vulnerabili durante la stagione estiva.

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Prevenire gli incendi che ogni anno funestano l’estate e contenere gli effetti sulla salute che sono causati dalle isole di calore. Sono questi gli obiettivi a cui risponde l’ordinanza che Roberto Gualtieri ha appena firmato.Il provvedimento, valido dal primo giugno al 30 ottobre 2026, indica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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