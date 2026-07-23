Le forze dell’ordine stanno indagando su una serie di incendi in Calabria, attribuiti alla ‘Ndrangheta. Le fiamme hanno colpito terreni di difficile accesso, con ipotesi che prevedono l’uso di gatti bruciati per innescare gli incendi. La Regione ha presentato denuncia, mentre le autorità continuano a raccogliere prove sulla presunta connessione tra i roghi e attività criminali. La natura delle tecniche impiegate rimane oggetto di approfondimenti.

L’ipotesi più inquietante, ma su cui ancora si indaga, è la tecnica utilizzata per appiccare gli incendi in zone anche irraggiungibili: danno fuoco ai gatti e li lancia Succede in Calabria dove aleggia il sospetto che dietro ci siano le mani della ‘ndrangheta, interessata ad utilizzare i terreni bruciati per speculazioni sul pellet e sull’utilizzo dei luoghi per fare investimenti. E il centrodestra regionale risponde sfidando i criminali. La denuncia dell’assessore Gallo: “Criminali”. In un post, l’assessore regionale alla forestazione, Gianluca Gallo ha denunciato la situazione che riguarda l’area del Pollino. “Sono con i funzionari di... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La ‘Ndrangheta organizza gli incendi in Calabria: ipotesi di gatti bruciati per distruggere i terreni. La Regione denuncia

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