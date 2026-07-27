Incendi boschivi la Regione Lazio punta sulla scuola | Antincendio si insegna in classe I piccoli possono ricordare ai genitori distratti le buone pratiche

La Regione Lazio sta considerando di introdurre un programma educativo scolastico dedicato alla prevenzione degli incendi boschivi a partire dal prossimo anno scolastico. L’obiettivo è insegnare ai bambini pratiche di sicurezza e tutela del patrimonio naturale, affinché possano ricordare e condividere le buone abitudini con i genitori. La proposta mira a coinvolgere le scuole come luoghi di formazione sulla prevenzione degli incendi e sulla tutela ambientale.

La prevenzione degli incendi boschivi passa anche dai banchi di scuola. È questa la scommessa della Regione Lazio, che sta valutando la possibilità di avviare a partire dal prossimo anno scolastico un programma educativo dedicato alla tutela del patrimonio verde e alla sicurezza contro i roghi. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione, Francesco Rocca, intervenuto oggi a margine della presentazione della Campagna antincendio boschivo 2026. “Questa è un’idea, ne discuteremo ovviamente con l’assessore“, ha dichiarato Rocca rispondendo alle domande dei cronisti, precisando che l’iniziativa potrebbe vedere il coinvolgimento diretto dei Carabinieri Forestali e dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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