Il film di Nolan ha raccolto 600 milioni di dollari in due settimane, diventando un grande successo al botteghino. La pellicola, che rilegge la storia di Ulisse, ha attirato un vasto pubblico in breve tempo. I dati sugli incassi mostrano una crescita rapida e significativa, senza indicazioni di calo immediato. La produzione ha superato molte aspettative, posizionandosi tra i titoli più redditizi del periodo.

L’Odissea di Nolan è già un caso, non solo per la sua reinterpretazione della storia di Ulisse, ma anche per gli incassi. In sole due settimane infatti il film è riuscito a guadagnare la bellezza di 600 milioni di dollari, sbancando al botteghino. Incassi Odissea: quanto ha guadagnato il film di Nolan. Un cast stellare e una storia epica: l’Odissea di Christopher Nolan ha conquistato il pubblico e, nonostante le critiche e alcune perplessità per le scelte del regista, ha dominato le classifiche nei cinema di tutto il mondo. Al secondo week end dal suo debutto, la storia di Ulisse ha superato un incasso di 600 milioni di dollari. Solamente in Nord America, il film ha registrato incassi da 90 milioni di dollari, mentre in Italia il debutto è stato da 10,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Incassi Odissea, Nolan guadagna 600 milioni di dollari in due settimane

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ODISSEA di Nolan: Analisi definitiva, FINALE SPIEGATO e differenze con Omero

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