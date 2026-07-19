Il film di Nolan ispirato a “L’Odissea” ha incassato già 7,5 milioni di euro nelle sale italiane. La pellicola, basata sul poema epico attribuito a Omero, ha riscosso grande successo tra il pubblico e la critica. La produzione, definita epica, ha aperto con risultati record, attirando molte persone nelle sale. La risposta del pubblico ha portato a un immediato trionfo commerciale.

Il viaggio di Ulisse al cinema si trasforma in un trionfo per Christopher Nolan. L’Odissea, la nuova grande produzione del regista britannico con cittadinanza statunitense ispirata al celebre poema epico attribuito a Omero, ha iniziato la sua corsa nelle sale con risultati straordinari, conquistando pubblico e critica. Il film prodotto da Universal Pictures ha registrato un incasso di 51,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada nel giorno d’esordio, considerando anche le anteprime del giovedì, con una distribuzione in circa 3.900 sale nordamericane. Le stime indicano un primo weekend superiore ai 120 milioni di dollari, un risultato che renderebbe L’Odissea il miglior debutto dell’anno per un film live-action del 2026, secondo quanto riporta “ The Hollywood Reporter”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Cinema epico, “L’Odissea” di Nolan sbanca subito i botteghini: in Italia già 7,5 milioni di incassi

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Odissea | Girato interamente in IMAX – Dal 16 luglio al cinema

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