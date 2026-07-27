Un uomo in stato di alterazione psico-fisica, presumibilmente da droga o alcol, ha tentato di entrare in una abitazione. È stato arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo il tentativo di intrusione, che si è verificato in orario serale. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. L’arrestato si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto In evidente stato di alterazione psico-fisica per avere assunto molto probabilmente droga o alcol, si è introdotto all’interno del cortile dell’abitazione di una donna provando ad entrare in casa: è accaduto a Torre del Greco dove la scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un nigeriano di 32 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e risultato irregolare sul territorio italiano. L’uomo si era introdotto all’interno del cortile dell’abitazione di una 56enne, prima danneggiando alcuni arredi da giardino, e poi provando a forzare la porta finestra della casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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In stato di alterazione, prova a entrare in casa di una donna: arrestato. Torre del Greco: i carabinieri bloccano un 32enne straniero irregolare #ANSA x.com

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