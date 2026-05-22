Una donna di 41 anni è stata arrestata a Vicenza dopo aver minacciato i passanti e aggredito con violenza gli agenti intervenuti. La donna si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze alcoliche e ha opposto resistenza durante l’arresto. Sono stati coinvolti anche alcuni cittadini che sono stati minacciati dalla donna. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel corso di una situazione di tensione in via cittadina.

Un arresto per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia avvenuto nella tarda serata del 21 maggio 2026 in Vicenza. Una donna di 41 anni è stata fermata dopo aver aggredito un uomo e successivamente due agenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, nei pressi di un esercizio pubblico. L'intervento a Vicenza L'aggressione e la reazione violenta Il tentativo di contenimento e l'arresto La resistenza prosegue durante il trasporto Sanzioni e conseguenze per gli agenti L’intervento a Vicenza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 22:30 quando la Sala Operativa della Questura di Vicenza ha inviato una pattuglia della Squadra Volante in via Granatieri di Sardegna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna in stato di alterazione minaccia i passanti e aggredisce violentemente gli agenti a Vicenza: arrestata

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